Спасатели Прикамья готовятся к соревнованиям «Вертикальный вызов»
Утром пожарные провели подготовку к соревнованиям "Вертикальный вызов". Суть состязаний заключается в том, чтобы за короткое время в полной экипировке с применением средств защиты органов дыхания забраться на крышу 31-этажного здания. Местом для тренировки выбрали дом в жилом комплексе "Гулливер" по ул. Революции, 48 В. В мероприятии принимают участие 70 человек из пожарно-спасательных отрядов МЧС со всего Прикамья. Сами соревнования состоятся сегодня вечеромПодробности - в вечернем выпуске "Вести Пермь" в 21:05.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
С начала года вертолет санавиации совершил 147 вылетов
Депутаты городской Думы передали несколько участков из муниципальной собственности в краевую
В Перми завершилось голосование на референдумах
Губернатор поручил главам держать вопросы запуска тепла на личном контроле
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2022
Главе региона представили комплексный план развития Еловского округа
В Пермском крае будет прохладно, но сухо
Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
Общественная палата Пермского края выступила в поддержку референдумов
Мобилизация в Прикамье: с краевого сборного пункта отправили более 700 человек
Добавить комментарий: