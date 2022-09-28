С начала года вертолет санавиации совершил 147 вылетов
Наибольшее количество вылетов специализированного вертолета Ми-8 было совершенно в Чернушку (41 вылет), Чайковский (30) и Кудымкар (21). Большинство взрослых пациентов были доставлены с диагнозом острый коронарный синдром (инфаркт). Остальные случаи эвакуации пациентов связаны с ожогами и инсультами. Кроме того, среди эвакуированных были 11 пациенток по акушерскому профилю.
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