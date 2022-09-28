Депутаты городской Думы передали несколько участков из муниципальной собственности в краевую

88% всех жилых домов краевой столицы уже подключены к теплу. Об этом сегодня доложили на пленарном заседании Пермской городской Думы. Отопительный сезон стартовал с 19 сентября, весь процесс запуска занимает 2-3 недели. Депутаты пообещали следить за каждым конкретным случаем, где батареи по каким-то причинам не нагрелись до сих пор.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Не все закончено в срок, остались вопросы, связанные с доделками определенных работ. По каждому такому случаю депутатами было предложено взять персональный контроль данного объекта и подготовки завершения работ. Этим будем заниматься".Также депутаты решили передать несколько городских участков из муниципальной собственности в краевую. Речь о земле, где сейчас начинается строительство новой дорожной развязки на пересечении шоссе Космонавтов и Крисанова.Арсен Болквадзе, председатель комитета Пермской городской думы по экономическому развитию: "Вообще это въезд со стороны аэропорта, так называемый гостевой маршрут. Но мало того, эта территория застраивается активно, соответственно, возникают новые вызовы. Надо сделать так, чтобы люди на работу, с работы в свои дома могли доехать беспрепятственно, несмотря на то что это гостевой маршрут".