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Депутаты городской Думы передали несколько участков из муниципальной собственности в краевую
Также депутаты решили передать несколько городских участков из муниципальной собственности в краевую. Речь о земле, где сейчас начинается строительство новой дорожной развязки на пересечении шоссе Космонавтов и Крисанова.
Арсен Болквадзе, председатель комитета Пермской городской думы по экономическому развитию: "Вообще это въезд со стороны аэропорта, так называемый гостевой маршрут. Но мало того, эта территория застраивается активно, соответственно, возникают новые вызовы. Надо сделать так, чтобы люди на работу, с работы в свои дома могли доехать беспрепятственно, несмотря на то что это гостевой маршрут".
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