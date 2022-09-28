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В Перми завершилось голосование на референдумах
Дарина Тимченко, заместитель председателя участковой избирательной комиссии референдума ЛНР: "У нас все разделено по территориям - ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская область. Я отвечаю за Луганскую область, мы будем подсчитывать, Запорожская и другие – отдельно. И уже будем смотреть по регионам".
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