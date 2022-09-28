Губернатор поручил главам держать вопросы запуска тепла на личном контроле

На Совете глав муниципальных образований Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина рассмотрен вопрос подготовки региона к новому отопительному сезону и предварительные итоги вхождения в осенне-зимний период.По информации регионального Министерства ЖКХ и благоустройства, на сегодня полный запуск тепла произведен в 29 территориях края. В среднем по региону обеспечены отоплением более чем 95% социальных учреждений. В территориях, приравненных к районам Крайнего Севера (Гайнский, Кочевский, Косинский округа) тепло начали запускать уже в начале сентября.В этом году в рамках подготовки к отопительному сезону Правительство региона дополнительно выделило 15 «проблемным» муниципалитетам более 100 млн руб. Их власти округов могли направить на ремонт теплосетей и оборудования тепловых источников. В большинстве территорий работы уже завершены или закончатся в ближайшее время. В их числе Чернушинский, Сивинский, Александровский, Октябрьский, Кизеловский, Пермский, Ординский, Чусовской, Губахинский, Юсьвинский и Краснокамский округа.На особом контроле Министерства ЖКХ четыре округа Прикамья, где часть работ будут завершаться в период прохождения осенне-зимнего периода. Это Горнозаводский, Очерский, Уинский и Чердынский округа.По итогам совещания Дмитрий Махонин поручил МинЖКХ отрабатывать все возникающие у муниципалитетов вопросы и оказывать всю возможную поддержку, в том числе в получении паспортов готовности до 15 ноября. В свою очередь главам муниципалитетов необходимо обеспечить работу систем теплоснабжения на надлежащем уровне и держать вопрос на личном контроле.