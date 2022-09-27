«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2022
В Кудымкаре суд оштрафовал женщину за ложный донос на мужа
Пермский край может принять Чемпионат России по кикбоксингу
Прикамские аграрии смогут получить субсидию за студентов-практикантов
В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии на Красавинском мосту
В Перми открылась городская ярмарка ко Дню пожилого человека
В Перми стартуют гастроли московского театра «У Никитских ворот»
В Перми подвели итоги конкурса «Мой друг велосипед»
Из Перми уехала последняя группа детей из ДНР и ЛНР
В Перми арестован подозреваемый в убийстве женщины
В Прикамье за сутки коронавирусом заболели 816 человек
Главе региона представили комплексный план развития Еловского округа
В Пермском крае будет прохладно, но сухо
Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
Общественная палата Пермского края выступила в поддержку референдумов
Мобилизация в Прикамье: с краевого сборного пункта отправили более 700 человек
Губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.09.2022
Из Прикамья отправился первый эшелон с мобилизованными
Скончалась пострадавшая в ДТП на площади Карла Маркса
В Перми откроется городская ярмарка со скидками для пенсионеров
Похитили более 10 миллионов рублей. В Прикамье будут судить одного из участников группы лже-брокеров
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Главе региона представили комплексный план развития Еловского округа
В Пермском крае будет прохладно, но сухо
Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
Общественная палата Пермского края выступила в поддержку референдумов
Мобилизация в Прикамье: с краевого сборного пункта отправили более 700 человек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.09.2022
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