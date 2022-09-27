Главе региона представили комплексный план развития Еловского округа
Игорь Баранов, директор по развитию предприятия "Пермские овощи": "Представьте, 50% возмещение, это очень хорошая цифра".
Малый бизнес в селе - основной работодатель и залог успешного развития. На Еловской швейной фабрике с помощью краевых денег отремонтировали крышу и закупили оборудование.
Краевые власти нацелены на комплексное развитие территории, чтобы у людей были равные возможности вне зависимости от удаленности от краевого центра. Так, в Еловской больнице купили рентген-аппарат, сделали ремонт в кабинетах. В село привлекают молодых врачей с помощью единовременных выплат.
Валерия Донская, терапевт Еловской ЦРБ: "Была программа «Земский доктор». Полтора миллиона это получается, и региональная выплата – два миллиона".
Не меньше внимания благоустройству. В селе построили детско-спортивную площадку.
Здесь есть все необходимое для сдачи норм ГТО, волейбольная площадка, а также установлены тренажёры.
По поручению губернатора Дмитрия Махонина во всех муниципалитетах разрабатывают комплексные планы развития территории. На этот раз в ходе системного часа документ защитил глава Еловского округа.
Антон Чечкин, глава Еловского муниципального округа: "Составлялся план на основе анализа существующих проблем. Участвуя в региональных проектах, мы можем, как благоустраивать территорию, так и приводить в соответствие объекты образования".
Так, к примеру, в ближайшие годы планируется капитально отремонтировать Еловскую школу и детский сад в Центральной усадьбе, продолжить газифицировать округ.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны особое внимание уделять решению инфраструктурных проблем, о чем нам в социальных сетях пишут и на личных приемах говорят люди. Хотелось бы понимать перспективы по созданию новых рабочих мест. В Еловском округе такие перспективы, безусловно, существуют".
Что касается бизнеса, на «Пермских овощах» планируют построить еще два цеха для хранения картофеля.
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