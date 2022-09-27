← Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
Главе региона представили комплексный план развития Еловского округа →
В Пермском крае будет прохладно, но сухо
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
Главе региона представили комплексный план развития Еловского округа →
|
27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
Главе региона представили комплексный план развития Еловского округа
В Пермском крае будет прохладно, но сухо
Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
Общественная палата Пермского края выступила в поддержку референдумов
Мобилизация в Прикамье: с краевого сборного пункта отправили более 700 человек
Губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.09.2022
Из Прикамья отправился первый эшелон с мобилизованными
Скончалась пострадавшая в ДТП на площади Карла Маркса
В Перми откроется городская ярмарка со скидками для пенсионеров
Похитили более 10 миллионов рублей. В Прикамье будут судить одного из участников группы лже-брокеров
"Я люблю Южный". В Перми появился новый арт-объект
После трагедии в Ижевске в пермских школах усиливают меры безопасности
За сутки в Прикамье выявлен 841 случай коронавируса
В Перми временно перенесут автобусную остановку «Улица Хохрякова»
Театр-Театр представляет драму по мотивам романа Евгения Замятина «Мы»
На этой неделе в Перми работает 3 мобильных пункта вакцинации
В Перми начнутся работы по возведению третьего этапа улицы Строителей
Микрорайон Парковый украсил добрый стрит-арт с матрешками
Житель Прикамья перестроил мотоцикл в дом на колёсах
В Чайковском стартовал Чемпионат России по летнему биатлону
Стартовал прием заявок на награждение знаком «Волонтер Прикамья»
В МЧС предупредили о сильных осадках, ветре и возможном гололеде
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
Общественная палата Пермского края выступила в поддержку референдумов
Мобилизация в Прикамье: с краевого сборного пункта отправили более 700 человек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.09.2022
Микрорайон Парковый украсил добрый стрит-арт с матрешками
Житель Прикамья перестроил мотоцикл в дом на колёсах
В Чайковском стартовал Чемпионат России по летнему биатлону
Стартовал прием заявок на награждение знаком «Волонтер Прикамья»
В МЧС предупредили о сильных осадках, ветре и возможном гололеде
На частной ферме в Перми произошел пожар
Добавить комментарий: