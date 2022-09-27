Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
В Пермской городской Думе завершили подготовку к сентябрьскому пленарному заседанию. Среди вопросов - начало отопительного сезона. Депутаты рассмотрят точечно те адреса, где по какой-то причине есть проблемы с подачей тепла. Одной из ключевых тем станут изменения в бюджете. Как заявлено, доход казны увеличился, соответственно, полученные средства необходимо перераспределить в приоритетные сферы. Параллельно продолжается работа над проектом бюджета на следующие несколько лет.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Глава города должен в октябре подписать распоряжение о принятии муниципальных программ, которые лягут в основу бюджета. Уверен, что в ноябре примем бюджет в первом чтении. В декабре примем бюджет во втором чтении, после правок между первым и вторым чтением, чтобы город с 1 января жил при работающем, правильном, устойчивом бюджете города Перми".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Общественная палата Пермского края выступила в поддержку референдумов
Мобилизация в Прикамье: с краевого сборного пункта отправили более 700 человек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.09.2022
Микрорайон Парковый украсил добрый стрит-арт с матрешками
Житель Прикамья перестроил мотоцикл в дом на колёсах
В Чайковском стартовал Чемпионат России по летнему биатлону
Стартовал прием заявок на награждение знаком «Волонтер Прикамья»
В МЧС предупредили о сильных осадках, ветре и возможном гололеде
На частной ферме в Перми произошел пожар
В частном секторе Перми оборудуют 42 площадки для твердых коммунальных отходов
Добавить комментарий: