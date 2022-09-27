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Общественная палата Пермского края выступила в поддержку референдумов
На заседании Общественной палаты Пермского края ее члены единогласно проголосовали за обращение в поддержку всенародных референдумов о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Считаю, что Общественная палата Пермского края тоже не может остаться в стороне. Мы, как мне кажется, должны поддержать жителей этих территорий. Тем более, что события, которые мы сейчас все переживаем, имеют огромную историческую значимость, как для жителей этих территорий, этих республик, так и для России в целом".
Общественная палата Пермского края традиционно включается в обсуждение, решение насущных и важных проблем. Учитывая тот факт, что именно общественные палаты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей выступили инициаторами проведения референдума, прикамские общественники еще раз поддержали своих коллег.
Владимир Алистратов, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края: "И наконец-то те люди, можно сказать наши братья, они получили возможность официально демократически, полностью по всем международным правилам, провести референдум и войти в состав Российской федерации. Что абсолютно легитимно. Главное - люди будут защищены нашим государством".
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