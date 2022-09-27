Мобилизация в Прикамье: с краевого сборного пункта отправили более 700 человек

На краевом сборном пункте накануне вечером состоялась первая отправка жителей Прикамья, призванных в рамках частичной мобилизации. Всего в списках - больше 700 человек. Вячеслав со своими товарищами сегодня в первых рядах мобилизованных. Настроение боевое и бодрое, говорят молодые люди и передают привет своему Лысьвенскому округу. Когда им позвонили из военкомата, ребята не раздумывали. Вячеслав: "Наши деды защищали, за счет них мы живые. Так и мы будем так же".

На сборный пункт военного комиссариата призывников привезли со всего Пермского края. На территории отвечали на вопросы мобилизованных, снаружи ожидали родственники. Сергей повестки дожидаться не стал и на краевой сборный пункт из Частинского района приехал самостоятельно - добровольцем. Говорит, для него это история чести, личная.

Сергей: "Одно могу сказать, есть у них аллея ангелов. За них. Настроение боевое. Как всегда. Ничего страшного".

Пакеты, сумки, рюкзаки, с собой все самое необходимое. Теплые вещи, телефон, документы, деньги. Денис приехал на сборный пункт из Нытвы. Повестка пришла на работу.

Денис: "Умывальные принадлежности, теплую одежду, покушать на двое суток и денежку на всякий случай, и денежка дома родным осталась. Детям. У меня их двое".

В общей сложности сегодня с краевого распределительного пункта отправляются 19 автобусов. Пункт назначения - учебный центр.

Говорят, что в учебном центре призывники пробудут в пределах месяца. Здесь они будут проходить обучение и боевое слаживание.

Виктор Батмазов, министр территориальной безопасности Пермского края: "Сегодня Пермский край отправляет первую группу мобилизованных, военный комиссар края, военный комиссар муниципальных образований сработали качественно. То количество, которое было заявлено на сегодняшний день, поставлено".

Также краевой военный комиссариат уточняет, что работает телефон единой справочной горячей линии по вопросам мобилизации - 122. Сюда можно позвонить по любым вопросам. Каждый случай обещают рассматривать отдельно.