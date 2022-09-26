«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.09.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
18.08.2022 в 09:46
01.07.2022 в 11:48
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.09.2022
После трагедии в Ижевске в пермских школах усиливают меры безопасности
За сутки в Прикамье выявлен 841 случай коронавируса
В Перми временно перенесут автобусную остановку «Улица Хохрякова»
Театр-Театр представляет драму по мотивам романа Евгения Замятина «Мы»
На этой неделе в Перми работает 3 мобильных пункта вакцинации
В Перми начнутся работы по возведению третьего этапа улицы Строителей
Микрорайон Парковый украсил добрый стрит-арт с матрешками
Житель Прикамья перестроил мотоцикл в дом на колёсах
В Чайковском стартовал Чемпионат России по летнему биатлону
Стартовал прием заявок на награждение знаком «Волонтер Прикамья»
В МЧС предупредили о сильных осадках, ветре и возможном гололеде
На частной ферме в Перми произошел пожар
В Пермском крае на Каме село на мель грузовое судно
К 300-летию Перми 10 тысяч сувенирных банкнот закажут «Гознаку»
В частном секторе Перми оборудуют 42 площадки для твердых коммунальных отходов
В бюджет региона заложено на субсидии сельхозпроизводителям 500 млн рублей
Сроки сдачи первой очереди нового Пермского зоопарка планируются на октябрь
Пермяк выиграл в лотерею почти восемь миллионов рублей
В полиции рассказали подробности аварии на площади Карла Маркса в Перми
По улице Сапфирной в Перми началось строительство дороги
На городской эспланаде прошел митинг-концерт под лозунгом "Своих не бросаем"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Микрорайон Парковый украсил добрый стрит-арт с матрешками
Житель Прикамья перестроил мотоцикл в дом на колёсах
В Чайковском стартовал Чемпионат России по летнему биатлону
Стартовал прием заявок на награждение знаком «Волонтер Прикамья»
В МЧС предупредили о сильных осадках, ветре и возможном гололеде
На частной ферме в Перми произошел пожар
В частном секторе Перми оборудуют 42 площадки для твердых коммунальных отходов
В бюджет региона заложено на субсидии сельхозпроизводителям 500 млн рублей
Сроки сдачи первой очереди нового Пермского зоопарка планируются на октябрь
Пермяк выиграл в лотерею почти восемь миллионов рублей
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