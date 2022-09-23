«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
18.08.2022 в 09:46
01.07.2022 в 11:48
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2022
В Прикамье прошел региональный сбор "Гвардейская смена"
В Перми отметили единый день безопасности дорожного движения
МЧС: пожар в здании на Уральской потушен
Стартовало всероссийское голосование за финалистов телешоу «Классная тема!»
В Перми продолжается подача отопления в многоквартирные дома и соцобъекты
«Молот» одержал победу над «Тамбовом»
На участке улицы Сибирской закроют движение транспорта
В Мотовилихе загорелся расселенный дом
В Перми работает городская осенняя ярмарка
Полиция проводит рейды по стабилизации криминогенной обстановки в городах Прикамья
Власти Карагайского округа представили план комплексного развития территории
В Перми 3 877 жилых домов уже получили тепло
В Перми создан публичный рейтинг оценки автобусных перевозчиков
На автобусных маршрутах №3, 40, 45 и 51 скорректируют графики движения
Депутат Госдумы Ирина Ивенских попросила отправить ее на Донбасс
Пожароопасный сезон в Пермском крае закрыт
Врачи и учителя Прикамья смогут бесплатно получить земельный участок
Депутаты Заксобрания приняли законопроект об увеличении социальных расходов бюджета
Регион усиливает бюджеты территорий
"Джаз-лихорадка": большой праздник джаза в Перми
В Перми выступят московские пианисты-виртуозы Петр Аверин и Елена Дроздова
В Перми пройдет прямая линия по вопросам начала отопительного сезона
В Казани будут судить серийного убийцу и грабителя. Среди его жертв - жительницы Перми
В Прикамье почти 4 тысячи человек трудоустроены на оплачиваемые общественные работы
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье прошел региональный сбор "Гвардейская смена"
В Перми отметили единый день безопасности дорожного движения
МЧС: пожар в здании на Уральской потушен
Стартовало всероссийское голосование за финалистов телешоу «Классная тема!»
В Перми продолжается подача отопления в многоквартирные дома и соцобъекты
«Молот» одержал победу над «Тамбовом»
На участке улицы Сибирской закроют движение транспорта
В Мотовилихе загорелся расселенный дом
В Перми работает городская осенняя ярмарка
Полиция проводит рейды по стабилизации криминогенной обстановки в городах Прикамья
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