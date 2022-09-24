Жители Донецкой и Луганской Республик, Запорожской и Херсонской областей, проживающие сейчас в Пермском крае, смогут с сегодняшнего дня принять участие в референдуме по вопросу вхождения в состав России данных регионов посредством мобильных участков краевой избирательной комиссии, или придя в стационарный УИК, который открыт в Перми на Монастырской, 96. А 23 сентября на городской эспланаде прошел митинг-концерт под лозунгом "Своих не бросаем".Гимн России, который открыл митинг-концерт, только задавал тон и объединял всех присутствующих. Артем Дьяченко был с флагом ДНР, служил добровольцем там с 2014 года. Был ранен в Донецком аэропорту и теперь уже в Перми однозначно выступает за референдум.Артем Дьяченко: "Мы этого ждали, как говорится, праздник со слезами на глазах. Это 8 лет, даже не 8, это 30 лет выстрадано, сразу, как только ушла Украина от России, нас разорвали по живому, сразу мы почувствовали, что мы чужие в этой стране. И вот наконец-то Родина-мать к нам пришла или мы к ней пришли, в общем встретились".Сотрудники «Мотовилихинских заводов» по-своему оценили важность момента, все-таки, не сходя с рабочего места, делают свой вклад в общее дело.Российских триколоров в толпе хватало, но у студентов краевого индустриального техникума был самый большой флаг. И здесь тоже не надо никому объяснять, зачем сегодня пришли.В Перми количество желающих поддержать референдум насчитывало уже даже не сотни человек. Новая отремонтированная часть эспланады у фонтана уже не может вместить всех желающих, а люди продолжают идти.Пока одни на площади высказывают свою позицию, сам референдум уже начался. По Пермскому краю в списках избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 3 тысячи избирателей. До 27 сентября проголосовать можно в Перми на Монастырской, 96, плюс выездные комиссии побывают во всех крупные городах региона.Станислав Михащенко, член избирательной комиссии ДНР: "Приходят только те, кто согласен. Которые несогласные, они бы сюда не приехали. Люди же должны свое высказать мнение, согласны ли они в Россию, это даже полезно, потому что осознано человек идет".Свое мнение высказывают и граждане Российской Федерации. И двух разночтений здесь быть не может.