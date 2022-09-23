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В Прикамье прошел региональный сбор "Гвардейская смена"
Главным событием регионального сбора стала тактическая полоса препятствий. Воспитанникам и курсантам необходимо было преодолеть 7 различных этапов, представляющих отработку навыков тактических действий. Среди заданий - перемещение на поле боя, прикрытие друг друга, движение в двойках-тройках, преодоление препятствий различного типа, погрузка в бронеавтомобиль.
Судейский корпус соревновательной части был представлен инструкторами и экспертами, получившими боевой опыт в горячих точках. Лучших определили по скорости прохождения.
Движение "Гвардейская смена" создано в конце 2020 года. Его целью является вовлечение подростков в занятие активными видами спорта, в том числе военно-прикладными, а также подготовка молодых людей к военной службе.
Решено, что региональный сбор станет ежегодным мероприятием, место действия - Пермский военный институт войск национальной гвардии.
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