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← В Перми отметили единый день безопасности дорожного движения

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2022 →

В Прикамье прошел региональный сбор "Гвардейская смена"

Сегодня утром на базе Пермского института войск национальной гвардии стартовал первый региональный сбор военно-патриотического общественного движения "Гвардейская смена". Участие принимают ребята от 12 до 17 лет.
Главным событием регионального сбора стала тактическая полоса препятствий. Воспитанникам и курсантам необходимо было преодолеть 7 различных этапов, представляющих отработку навыков тактических действий. Среди заданий - перемещение на поле боя, прикрытие друг друга, движение в двойках-тройках, преодоление препятствий различного типа, погрузка в бронеавтомобиль.
Судейский корпус соревновательной части был представлен инструкторами и экспертами, получившими боевой опыт в горячих точках. Лучших определили по скорости прохождения.
Движение "Гвардейская смена" создано в конце 2020 года. Его целью является вовлечение подростков в занятие активными видами спорта, в том числе военно-прикладными, а также подготовка молодых людей к военной службе.
Решено, что региональный сбор станет ежегодным мероприятием, место действия - Пермский военный институт войск национальной гвардии.

Опубликовано: 23.09.2022 в 16:50 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми отметили единый день безопасности дорожного движения

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2022 →

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