В Перми отметили единый день безопасности дорожного движения
Профилактические мероприятия сопровождались конкурсами, викторинами, флешмобами, один из которых особенно запомнился школьникам - ведь многим из них удалось побывать в настоящем патрульном автомобиле.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
МЧС: пожар в здании на Уральской потушен
Стартовало всероссийское голосование за финалистов телешоу «Классная тема!»
В Перми продолжается подача отопления в многоквартирные дома и соцобъекты
«Молот» одержал победу над «Тамбовом»
На участке улицы Сибирской закроют движение транспорта
В Мотовилихе загорелся расселенный дом
В Перми работает городская осенняя ярмарка
Полиция проводит рейды по стабилизации криминогенной обстановки в городах Прикамья
Власти Карагайского округа представили план комплексного развития территории
В Перми 3 877 жилых домов уже получили тепло
Добавить комментарий: