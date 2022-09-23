МЧС: пожар в здании на Уральской потушен

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что пожар в расселенном здании на улице Уральской, 110 потушен. Возгорание произошло сегодня около 13:00. В ликвидации пожара участвовали 48 человек личного состава и 12 единиц техники. По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходило горение на всех четырех этажах здания. Площадь пожара составила 400 метров квадратных. Погибших и пострадавших нет.Напомним, дом рядом с цирком был построен в 1924 году, по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа имени Славянова, в 2019 году здание было признано аварийным. После расселения, дом планировалось снести, а затем, на том же фундаменте его воссоздать и разместить в нем общеобразовательную школу.