МЧС: пожар в здании на Уральской потушен

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Напомним, дом рядом с цирком был построен в 1924 году, по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа имени Славянова, в 2019 году здание было признано аварийным. После расселения, дом планировалось снести, а затем, на том же фундаменте его воссоздать и разместить в нем общеобразовательную школу.
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