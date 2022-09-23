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Стартовало всероссийское голосование за финалистов телешоу «Классная тема!»
Татьяна Васильева, заместитель министра просвещения РФ, ответственный секретарь экспертного совета проекта «Классная тема»: "У конкурсантов настрой всегда решительный. Тот, кто сомневается, конечно, не выбирает для себя такое масштабный и такой значимый конкурс. Поэтому все настроены на победу. Команды организаторов, команды тех, кто помогал снимать материалы, ну во всём буквально помогали полуфиналистам. И уроки, и материалы получились очень интересными. Сами учителя старались, чтобы их материалы, чтобы их темы были понятны всем без исключения, от мала до велика, даже самому маленькому зрителю материалы и уроки будут интересны».
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