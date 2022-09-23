Стартовало всероссийское голосование за финалистов телешоу «Классная тема!»

23 сентября стартует всероссийское голосование за выход в финал телешоу «Классная тема!», где участвуют педагоги со всей страны. С начала осени 35 полуфиналистов представили свои видеоуроки, где показали авторские методики и оригинальную подачу предметов: русского языка, литературы, математики, физики, химии, географии, биологии и истории. Отбор в финал шоу будет проходит в сообществе в ВКонтакте и продлится до 1 октября. Семь учителей, которые пройдут отбор и станут лидерами среди голосовавших, выступят в итоговом гранд-шоу на телеканале «Россия 1», где проведут самый увлекательный урок в своей карьере.Татьяна Васильева, заместитель министра просвещения РФ, ответственный секретарь экспертного совета проекта «Классная тема»: "У конкурсантов настрой всегда решительный. Тот, кто сомневается, конечно, не выбирает для себя такое масштабный и такой значимый конкурс. Поэтому все настроены на победу. Команды организаторов, команды тех, кто помогал снимать материалы, ну во всём буквально помогали полуфиналистам. И уроки, и материалы получились очень интересными. Сами учителя старались, чтобы их материалы, чтобы их темы были понятны всем без исключения, от мала до велика, даже самому маленькому зрителю материалы и уроки будут интересны».