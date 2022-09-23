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В Перми продолжается подача отопления в многоквартирные дома и соцобъекты
Первыми к теплосетям подключились объекты бюджетной сферы: детские сады, школы, больницы и поликлиники, а также учебные учреждения и дома культуры.
Как пояснили в "Т Плюс", подключение к теплу осуществляется при готовности внутренних коммуникаций и заявке потребителей. Вопросы о качестве отопления необходимо адресовать своим управляющим кампаниям или же позвонить в тепловую справочную службу по телефону (342) 259-39-98.
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