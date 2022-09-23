«Молот» одержал победу над «Тамбовом»

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Следующий матч подопечные Альберта Логинова проведут 30 сентября в Альметьевске против «Нефтяника», сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
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