На участке улицы Сибирской закроют движение транспорта
Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, закрытие движения транспорта связано с проведением работ по переустройству подземных коммуникаций в рамках капитального ремонта улицы Сибирской.
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