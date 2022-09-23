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В Мотовилихе загорелся расселенный дом
"По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю было установлено, что происходит горение на втором этаже. Площадь пожара уточняется. Угроза распространения огня на ближайшие строения отсутствует. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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