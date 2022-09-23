В Перми работает городская осенняя ярмарка

Изобилие фермерских продуктов и всевозможные саженцы ждут посетителей большой муниципальной ярмарки, которая открылась в Перми накануне возле торгово-развлекательного комплекса «Спешилов». На городской осенней ярмарке возле торгово-развлекательного комплекса «Спешилов» свою продукцию представили пермские фермеры. Любое деревце или кустарник пригодны к местным погодным условиям – растения районированные.На прилавках лук-севок и чеснок для подзимнего посева, луковичные тюльпаны, семенной картофель, удобрения и средства защиты. Свежие овощи -отдельный пункт. Выращены под руководством кандидата сельскохозяйственных наук Галины Толстовой.Галина Толстова, глава крестьянско-фермерского хозяйства: "Огурец выращен на грунтах, мы не используем гидропонику, это нормальный «советский» вкус, как раньше".Для тех, у кого нет своего огорода, стоит попробовать натуральный продукт, у кого есть – сравнить.А ещё здесь рассада – многолетние цветы, декоративные и пряные растения. Например, тимьян, его можно пересадить в горшок, поставить на подоконник и наслаждаться ароматом.Попутно можно оценить мясные и рыбные деликатесы, полуфабрикаты и кондитерские изделия, мёд. Есть и наливные яблочки, и домашние куриные яйца из Суксунского района.Организаторами ярмарки выступили Министерство промышленности и торговли Пермского края и администрация Перми. Участие для фермеров бесплатное.Ольга Чеснокова, начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми: "В год мы проводим до 280 ярмарочных дней, это около 5,5 тысяч торговых мест, это на самом деле большое подспорье для фермеров Перми и Пермского края, для того чтобы представить свою продукцию".Городская ярмарка «Осенняя» работает с 12.00 до 20:00 до 24 сентября включительно. Также ярмарочные шатры развернутся в самом «Спешилове» на первом этаже. Уже известна дата следующей выставки – она пройдет здесь же, с 6 по 8 октября.