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Полиция проводит рейды по стабилизации криминогенной обстановки в городах Прикамья
По результатам проведенного мероприятия, выявлено и пресечено 3 преступления, задержано 2 человека за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. Задержано 4 человека, находящихся в розыске за совершение краж, из них 2 в федеральном. Разыскан 1 гражданин, находящийся в розыске как без вести пропавший.
В ходе рейдовых мероприятий изъяты 2 похищенных сотовых телефона. Пресечено 159 различных административных правонарушений, из них:
- 76 в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 6 за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления и 3 лишенным права управления;
- 23 жителя привлечены к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и 21 гражданин за распитие алкогольной продукции;
- выявлено 14 правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, лома цветных и черных металлов. Изъята алкогольная и табачная продукция с признаками контрафактности;
- 6 человек привлечено к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения.
"В дальнейшем планируется проведение подобных мероприятий и в других районах Пермского края", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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