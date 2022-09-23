Полиция проводит рейды по стабилизации криминогенной обстановки в городах Прикамья

В Чусовом сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на стабилизацию криминогенной обстановки. По решению руководства ГУ МВД России по Пермскому краю в город прибыли представители различных служб Главка и УМВД России по г. Перми.По результатам проведенного мероприятия, выявлено и пресечено 3 преступления, задержано 2 человека за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. Задержано 4 человека, находящихся в розыске за совершение краж, из них 2 в федеральном. Разыскан 1 гражданин, находящийся в розыске как без вести пропавший.В ходе рейдовых мероприятий изъяты 2 похищенных сотовых телефона. Пресечено 159 различных административных правонарушений, из них:- 76 в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 6 за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления и 3 лишенным права управления;- 23 жителя привлечены к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и 21 гражданин за распитие алкогольной продукции;- выявлено 14 правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, лома цветных и черных металлов. Изъята алкогольная и табачная продукция с признаками контрафактности;- 6 человек привлечено к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения."В дальнейшем планируется проведение подобных мероприятий и в других районах Пермского края", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.