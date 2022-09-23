Власти Карагайского округа представили план комплексного развития территории

Администрация Карагайского округа защищала перед губернатором свой план комплексного развития территории, причем по особой схеме. Глава региона приехал сюда лично и перед презентацией освежил свое представление о положении дел.После ремонта сельский клуб в селе Козьмодемьянск стало не узнать, рассказывает Леонид Дудин. Положили новый пол, сделали сцену. Леонид Дудин: "После ремонта, конечно, люди стали больше ходить, потому что здесь чисто и красиво".В селе Карагай полным ходом идёт строительство хоккейной коробки. Сдадут уже в этом году.В школе №1 появились современные условия для занятий спортом. Установили многофункциональную площадку.Грызут гранит науки ученики в новых классах «Точки роста». Все увидел своими глазами губернатор Дмитрий Махонин, а после встретился со старшеклассниками.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень интересно узнать ваше мнение относительно выстраивания будущего, куда вы собираетесь дальше поступать".Большинство молодых людей планирует поступать в вузы Перми. А пока впереди еще один учебный год, на который большие планы в обновленном селе.Полина Ушкалова, ученица 11 класса СОШ №1 с. Карагай: "Пусть это и село, но у нас есть действительно большие возможности для развития".Преображается не только окружной центр. К примеру, в посёлке Менделеево обустроили привокзальную площадь. А в деревне Ния срочного ремонта требовал старенький мост.Демонтаж уже закончен. Сейчас идёт замена всех элементов конструкции от пролётов до перил. Пока перебраться с одного берега на другой можно по временному проезду.Региональные власти нацелены на комплексное развитие территорий. По заданию Дмитрия Махонина, соответствующие проекты должны были разработать главы всех муниципалитетов. Сегодня документ защитили в Карагайском округе.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В следующем году Карагаю исполняется 400 лет, поэтому дал отдельное поручение, чтобы по линии Минспорта, Минкультуры и Министерства по делам молодёжной политики подумали и сделали праздник запоминающимся для местных жителей. Поможем в следующем году привести центральную площадь в нормативное состояние".В приоритете развитие дорожной, социальной инфраструктуры и благоустройство.Василий Нечаев, глава администрации Карагайского муниципального округа: "Было учтено мнение жителей Карагайского муниципального округа, как на портале «Управляем вместе», так и в соцсетях, и при непосредственном общении с жителями округа".А еще по поручению главы региона в школе №1 в следующем году должно появиться новое футбольное поле.