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Власти Карагайского округа представили план комплексного развития территории
В селе Карагай полным ходом идёт строительство хоккейной коробки. Сдадут уже в этом году.
В школе №1 появились современные условия для занятий спортом. Установили многофункциональную площадку.
Грызут гранит науки ученики в новых классах «Точки роста». Все увидел своими глазами губернатор Дмитрий Махонин, а после встретился со старшеклассниками.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень интересно узнать ваше мнение относительно выстраивания будущего, куда вы собираетесь дальше поступать".
Большинство молодых людей планирует поступать в вузы Перми. А пока впереди еще один учебный год, на который большие планы в обновленном селе.
Полина Ушкалова, ученица 11 класса СОШ №1 с. Карагай: "Пусть это и село, но у нас есть действительно большие возможности для развития".
Преображается не только окружной центр. К примеру, в посёлке Менделеево обустроили привокзальную площадь. А в деревне Ния срочного ремонта требовал старенький мост.
Демонтаж уже закончен. Сейчас идёт замена всех элементов конструкции от пролётов до перил. Пока перебраться с одного берега на другой можно по временному проезду.
Региональные власти нацелены на комплексное развитие территорий. По заданию Дмитрия Махонина, соответствующие проекты должны были разработать главы всех муниципалитетов. Сегодня документ защитили в Карагайском округе.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В следующем году Карагаю исполняется 400 лет, поэтому дал отдельное поручение, чтобы по линии Минспорта, Минкультуры и Министерства по делам молодёжной политики подумали и сделали праздник запоминающимся для местных жителей. Поможем в следующем году привести центральную площадь в нормативное состояние".
В приоритете развитие дорожной, социальной инфраструктуры и благоустройство.
Василий Нечаев, глава администрации Карагайского муниципального округа: "Было учтено мнение жителей Карагайского муниципального округа, как на портале «Управляем вместе», так и в соцсетях, и при непосредственном общении с жителями округа".
А еще по поручению главы региона в школе №1 в следующем году должно появиться новое футбольное поле.
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