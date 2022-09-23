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В Перми 3 877 жилых домов уже получили тепло
Среди территорий, где нагреваются батареи- микрорайон Заозерье. Здесь в рамках концессионного соглашения между «Т Плюс» и городской администрацией несколько лет назад запустили блочную модульную котельную. Она работает на природном газе, имеет агрегаты для летнего и зимнего режимов, автоматизирована и оснащена «умными» датчиками для регулировки подачи тепла без участия персонала. Показатели контролируют дистанционно в круглосуточном режиме.Максим Рожков, начальник района котельных № 1 Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "В контуре своей ответственности энергетики активно подключают дома к тепломагистралям и увеличивают тепловую нагрузку, постепенно выходя на зимние параметры. При этом качество услуг отопления в квартирах жилых домов напрямую зависит от степени подготовки систем теплопотребления зданий. За это отвечают УК и ТСЖ".
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