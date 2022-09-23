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В Перми создан публичный рейтинг оценки автобусных перевозчиков
Рейтинг предусматривает балльную оценку: чем меньше нарушений допускает перевозчик, тем выше балл присваивается по каждому показателю. Шкала присвоения баллов учитывает количество транспортных средств у предприятия. Это позволит поставить в равные условия и небольшие парки, и крупных перевозчиков.
"Рейтинг призван внести некий соревновательный элемент и побудить перевозчиков работать не только в рамках условий контракта, а задумываться об имидже своего предприятия", – рассказал Вадим Паньков, начальник МКУ «Гортранс».
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