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"Марафон добрых дел" в Осе
Финал акции «Марафон добрых дел» компании «ЛУКОЙЛ» прошел в Осе. Обладателями сертификатов на офисную технику стали: Осинская центральная районная больница и сразу несколько подшефных школ – номер два, три и четыре. Поздравил собравшихся с событием представитель президента «ЛУКОЙЛа» Олег Третьяков.
Всего за месяц благотворительной акции было доставлено 750 принтеров и многофункциональных устройств в 25 территорий деятельности компании, где кроме этого нефтяники традиционно поддерживают различные объекты социальной сферы. Осинская детская школа искусств - лишь один из примеров. Необходимое оборудование и мебель здесь приобретены в рамках акции «ЛУКОЙЛа» «Музыкальная планета». Помимо этого, здание, где разместилось художественное отделение, было реконструировано на средства гранта конкурса социальных и культурных проектов. Сергей Ожгибесов, директор детской школы искусств: "В рамках проектов мы получаем неоценимую помощь. Большое спасибо, большая благодарность от музыкальной общественности".
Ещё один победитель конкурса социальных и культурных проектов – Музей часов. В настоящее время коллекция насчитывает около 350 экспонатов. Большая часть из них - на ходу.
Все часы здесь показывает разное время, и у каждого экземпляра условно свой полдень. То кукушка, то бой.
Также при поддержке лоукойловцев в Осе появилась современная спортивная площадка на Ярмарочной площади.
Илья Шабалин: "До этого здесь был пустырь, сейчас здесь есть, где поиграть".
«Марафон добрых дел», «Социальные инвестиции» и множество других инициатив нефтяников позволяют решать актуальные для территорий задачи.
Алексей Григорьев, глава администрации Осинского городского округа: "Вы продолжаете, действительно, марафон добрых дел, благодаря которым наши социальные объекты развиваются".
Важно, что каждый реализованный проект генерирует новые.
Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Планы на следующий год уже сверстаны. Много осинцев увидят совершенно новые объекты, которые появятся на этой земле и будут радовать жителей, в том числе нефтяников, они тоже здесь живут и трудятся на этой земле".
В детской школе искусств планируют организовать выставку именитых выпускников, в Музее часов разнообразить и без того большую коллекцию, а спортивная площадка на Ярмарочной площади - это лишь первый этап реконструкции. В будущем здесь появится сцена, арт-объект, детские игровые и места для отдыха.
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