"Марафон добрых дел" в Осе

В Осе подводили итоги одного из этапов "Марафона добрых дел", который проводят весь год пермские нефтяники. Этот город был выбран неспроста. Сюда, как в одну из точек присутствия «ЛУКОЙЛа», идут серьезные социальные инвестиции.Финал акции «Марафон добрых дел» компании «ЛУКОЙЛ» прошел в Осе. Обладателями сертификатов на офисную технику стали: Осинская центральная районная больница и сразу несколько подшефных школ – номер два, три и четыре. Поздравил собравшихся с событием представитель президента «ЛУКОЙЛа» Олег Третьяков.Всего за месяц благотворительной акции было доставлено 750 принтеров и многофункциональных устройств в 25 территорий деятельности компании, где кроме этого нефтяники традиционно поддерживают различные объекты социальной сферы. Осинская детская школа искусств - лишь один из примеров. Необходимое оборудование и мебель здесь приобретены в рамках акции «ЛУКОЙЛа» «Музыкальная планета». Помимо этого, здание, где разместилось художественное отделение, было реконструировано на средства гранта конкурса социальных и культурных проектов. Сергей Ожгибесов, директор детской школы искусств: "В рамках проектов мы получаем неоценимую помощь. Большое спасибо, большая благодарность от музыкальной общественности".Ещё один победитель конкурса социальных и культурных проектов – Музей часов. В настоящее время коллекция насчитывает около 350 экспонатов. Большая часть из них - на ходу.Все часы здесь показывает разное время, и у каждого экземпляра условно свой полдень. То кукушка, то бой.Также при поддержке лоукойловцев в Осе появилась современная спортивная площадка на Ярмарочной площади.Илья Шабалин: "До этого здесь был пустырь, сейчас здесь есть, где поиграть".«Марафон добрых дел», «Социальные инвестиции» и множество других инициатив нефтяников позволяют решать актуальные для территорий задачи.Алексей Григорьев, глава администрации Осинского городского округа: "Вы продолжаете, действительно, марафон добрых дел, благодаря которым наши социальные объекты развиваются".Важно, что каждый реализованный проект генерирует новые.Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Планы на следующий год уже сверстаны. Много осинцев увидят совершенно новые объекты, которые появятся на этой земле и будут радовать жителей, в том числе нефтяников, они тоже здесь живут и трудятся на этой земле".В детской школе искусств планируют организовать выставку именитых выпускников, в Музее часов разнообразить и без того большую коллекцию, а спортивная площадка на Ярмарочной площади - это лишь первый этап реконструкции. В будущем здесь появится сцена, арт-объект, детские игровые и места для отдыха.