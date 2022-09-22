В Прикамье увеличат выплаты приемным родителям детей с инвалидностью
Предлагается с 1 января 2023 года увеличить размер ежемесячного вознаграждения приемного родителя за ребенка на 20%. Необходимый объем средств на эти цели в бюджете Пермского края составит свыше 6 млн руб. ежегодно.
С начала этого года вознаграждение уже было увеличено на 10%. Соответствующий законопроект депутаты краевого парламента приняли в конце 2021 года. На сегодняшний день размер выплаты составляет 4 736,92 руб. за одного ребенка. В настоящее время ее получают 410 приемных родителей за воспитание 729 детей.
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