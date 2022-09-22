В Перми начался осенний этап обработки от грызунов
В районных администрациях работают «горячие линии», куда жители могут сообщать о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах.
– Дзержинский район – 246-58-87;
– Индустриальный район – 227-94-14;
– Кировский район – 205-62-18; 205-62-20; 205-62-24;
– Ленинский район – 212-33-74; 212-34-60; 212-35-78;
– Мотовилихинский район – 260-37-77;
– Орджоникидзевский район – 263-47-26; 263-53-52;
– Свердловский район– 244-40-13; 244-13-89;
– Посёлок Новые Ляды – 295-86-46; 295-85-71.
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