Любителей здорового образа жизни приглашают на «Пермскую прогулку»

Любителей здорового образа жизни приглашают принять участие в краевом фестивале скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Он состоится 1 октября в лесу за спорткомплексом Сухарева. Организаторами выступили городская администрация, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, а также муниципальное автономное учреждение «Летающий лыжник». На фестивале предполагается 9 возрастных категорий, так что принять участие в соревнованиях может любой желающий, при этом для детей до 14 лет и пенсионеров оно будет бесплатным. Все, что для этого нужно - удобная спортивная форма, специальные палки и желание. Спортсмены подчеркивают, что скандинавская ходьба - это не только интересно, но и полезно.Евгения Субботина, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, инструктор по северной ходьбе спортивного центра "Спартак": "Питательные вещества поставляются к головному мозгу, расправляется осанка, амплитудно работают руки, легкие, одни положительные моменты".
Торжественное открытие фестиваля состоится 1 октября в 10.00 утра. Далее в 10.30 стартуют участники на дистанции в 6 и 10 километров, в 11.45 начнут движение на 4 километра. На финише все участники получат медаль, горячий чай и выпечку.
Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "При правильной ходьбе работают все мышцы, и поэтому для людей очень полезно именно заниматься, и когда они смотрят, как другие ходят - создается общность любителей северной ходьбы".
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