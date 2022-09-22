Президент встретился с руководителями передовых инженерных школ

Глава государства Владимир Путин провел в Нижнем Новгороде встречу с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами. Телетрансляцию осуществлял канал "Россия-24".Одним из выступавших стал представитель Пермского Политеха - Иван Зубко, возглавляющий Высшую школу авиационного двигателестроения. Он рассказал президенту, что сейчас они занимаются подготовкой так называемых творческих инженеров, способных совершить настоящий технологический прорыв. В школе идет напряженная работа над решением множества задач, среди которых, например, создание условий для серийного производства композитных лопаток для авиадвигателей. Такие нужны для современных моторов, а делать их по-настоящему массово в стране пока не могут.Владимир Путин подчеркнул, что будущее России основывается исключительно на собственных разработках, и призвал всех присутствующих работать в этом направлении. Представитель Перми в свою очередь обратился к главе государства с просьбой рассмотреть пакет мер поддержки отечественных производителей программного обеспечения, станков и оборудования, так как без всего этого самым творческим инженерам будет сложно что-то сделать.Владимир Путин, президент России: "Конечно, нужно ориентироваться на наше оборудование, и в принципе у нас есть такие программы. Может быть, там чего-то не хватает, но я вам всегда об этом говорю: нам нужно современное отечественное оборудование, причём по разным направлениям. У нас же целая программа здесь существует – может быть, там чего-то недостаточно в этих программах, – как раз поддержка своей лабораторной базы, отечественное оборудование и так далее, у нас свои же программы созданы. Давайте посмотрим, чего там не хватает. Может быть, не создавать новое, а просто что-то добавить в те инструменты, которые уже мы пытаемся применять для решения той задачи, о которой Вы сейчас сказали".