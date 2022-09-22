В Прикамье подвели итоги регионального проекта «Тренер нашего двора»

В Министерстве по физической культуре и спорту Пермского края подвели итоги регионального проекта «Тренер нашего двора», который реализовывался с конца июня по 15 сентября. Все желающие независимо от возраста и физической подготовки могли бесплатно заниматься физической культурой и спортом. Всего за три месяца на открытых площадках в 21 территории Прикамья тренировались порядка 2,5 тыс. жителей, сообщили в Минспорте Прикамья.Спортивные занятия проходили под руководством 112 квалифицированных наставников, их в рамках конкурса отобрали специалисты регионального Минспорта. На время проведения тренировок инструкторы получали оборудование и инвентарь по выбранному ими виду спорта на сумму до 30 тыс. руб. Спортивные принадлежности остались у тренеров после завершения проекта, это позволит в дальнейшем продолжать работу.Наибольший интерес у участников тренировок вызвали занятия по общей физической подготовке. Их регулярно посещали порядка 370 человек. На втором месте по популярности был футбол – им занимались 311 любителей, на третьем волейбол – 305 человек. Кроме этого, востребованным был баскетбол (стритбол) – 305 человек и легкая атлетика почти 100 жителей. Отметим, в рамках проекта «Тренер нашего двора» для желающих также проводились занятия по бадминтону, фитнес-аэробике, северной ходьбе и флорболу. Все занятия проходили на современных спортивных площадках, возведенных в рамках программ, реализуемых региональным Минспорта.Как рассказали в ведомстве, лидером по количеству занимающихся стал Кунгурский муниципальный округ. Там тренировки регулярно посещал 201 человек. По количеству желающих присоединиться к проекту этот муниципалитет тоже возглавил рейтинг – интерес к конкурсу проявили 26 кандидатов, а победителями в итоге стали 14 инструкторов. Второе место по количеству тренирующихся занял Кудымкар. Там работу вели 7 наставников. В общей сложности их занятия регулярно посещали 162 человека. Тройку лидеров замкнула Пермь и 152 активных спортивных жителя.Территории и тренеры, принимавшие участие в проекте, будут отмечены Министерством спорта Пермского края. Это произойдет на региональном форуме «Спорт – норм», который состоится в конце ноября 2022 года. Там же будут обозначены цели и планы реализации проекта «Тренер нашего двора» в 2023 году.