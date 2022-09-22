Пермяков приглашают присоединиться к акции «День без автомобиля»

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Уменьшение количества автомобилей на дорогах города позволяет существенно снизить уровень загрязнения воздуха выхлопными газами, что, в свою очередь, положительно сказывается на экологической обстановке в целом. Департамент транспорта администрации Перми призывает жителей города по возможности отказаться на этот день от личного автомобильного транспорта. Помимо пеших и велосипедных прогулок можно будет воспользоваться городским пассажирским транспортом.С 2020 года при заключении новых контрактов с перевозчиками уделяется особое внимание классу экологичности транспорта. В рамках масштабного обновления средний класс экологичности увеличился с «Евро-3» до «Евро-5». В новых контрактах с перевозчиками прописано требование об увеличении доли автобусов, работающих на альтернативных видах топлива.
Параллельно с автобусным парком города ведется развитие трамвайной системы. В ближайшие годы начнется масштабная модернизация трамвайной сети, закупка новых вагонов. Кроме того, в перспективе планируется строительство новых линий.
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