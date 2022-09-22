Пермяков приглашают присоединиться к акции «День без автомобиля»

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Смысл этого мероприятия – в массовом отказе от использования транспортных средств, потребляющих топливо, в пользу общественного транспорта, пеших, велосипедных и иных видов передвижения.Уменьшение количества автомобилей на дорогах города позволяет существенно снизить уровень загрязнения воздуха выхлопными газами, что, в свою очередь, положительно сказывается на экологической обстановке в целом. Департамент транспорта администрации Перми призывает жителей города по возможности отказаться на этот день от личного автомобильного транспорта. Помимо пеших и велосипедных прогулок можно будет воспользоваться городским пассажирским транспортом.С 2020 года при заключении новых контрактов с перевозчиками уделяется особое внимание классу экологичности транспорта. В рамках масштабного обновления средний класс экологичности увеличился с «Евро-3» до «Евро-5». В новых контрактах с перевозчиками прописано требование об увеличении доли автобусов, работающих на альтернативных видах топлива.Параллельно с автобусным парком города ведется развитие трамвайной системы. В ближайшие годы начнется масштабная модернизация трамвайной сети, закупка новых вагонов. Кроме того, в перспективе планируется строительство новых линий.