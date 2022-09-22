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"Пермь-300": губернатор совершил инспекционную поездку по объектам благоустройства
Ход работ по благоустройству общественных мест в рамках подготовки к 300-летию Перми проинспектировал Дмитрий Махонин. По плану, преображение Сквера Татищева закончит к ноябрю. По всему периметру установлен новый бордюр из гранита, выкладывают тротуарную плитку.
По графику идут работы по реконструкции первой очереди улицы Сибирской, Театрального сада, и фасада оперного театра. До конца осени завершат большую часть работ по Ленина и Компросу.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Задача в этом году - расторговать второй этап улицы Сибирской. И так же сделать, в таком же стиле, что улица Ленина. Я хочу сразу сказать, что эти большие работы сопряжены с неудобством для людей, и прошу с пониманием относиться к процессу капитального ремонта. Это всё временно, зато мы получим в скором времени совершенно новый город, которым можно будет гордиться".
На совещании по итогам рабочей поездки глава региона дал поручения профильным ведомствам. В частности, расторговать объекты, которые готовятся к ремонту в будущем году. Это, например, архиерейское подворье и третья очередь набережной, в сторону Мотовилихи.
В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли свыше ста объектов. Это стройка и модернизация дорог, домов культуры, стадионов, скверов, как этот. Но нужно понимать, что речь не о конкретной дате - многие проекты продолжатся и после 2023 года.
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