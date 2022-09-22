← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2022
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500 млн рублей депутаты Прикамья планируют направить на помощь ДНР и ЛНР
Порядка 200 млн рублей предлагается направить муниципалитетам для выравнивания бюджетной обеспеченности. Эти средства пойдут на индексацию зарплат работников культуры и дополнительного образования. Значительно увеличится финансирование помощи онкобольным.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Изменение прогнозных планов позволит увеличить доходную и расходную части краевой казны на 3,5 млрд рублей. Значительная часть будет направлена на социальные расходы. Так, дополнительно 670 млн рублей будет направлено на помощь онкологическим больным в условиях дневных стационаров. Правильное и актуальное решение, особенно с учетом того, что в период пандемии услуги дневного стационара для онкобольных предоставлялись реже».
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2022
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