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В Пермском институте ФСИН первокурсники приняли присягу
Сергей Жемулин, начальник Пермского института ФСИН России: «Курсантам 1 курса предстоит пройти нелёгкий, но очень важный существенный этап своей жизни. Предстоит стать частью пенитенциарной системы России и в дальнейшем оставить свой след в истории уголовной исполнительной системы. Именно с этого девиза, пронизанного глубоким и ответственным чувством долга перед Отечеством, каждый курсант обязуется перед своими товарищами, родителями, перед своими командирами нести эту клятву через всю свою жизнь и несмотря ни на что никогда от нее не отступать».
По итогу присяги новоиспечённым курсантам вручили удостоверения сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. На мероприятии присутствовали глава города Алексей Дёмкин, депутаты городской Думы, ветераны и действующие работники службы исполнения наказания. Все гости пожелали ребятам успехов в учёбе и в службе.
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