Экологическое ЧП в Краснокамске прокомментировали в Пермской природоохранной прокуратуре
"В Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило сведение об изливе сточных вод в Воткинское водохранилище. По итогам изучения этой информации был организован выезд сотрудников Росприроднадзора вместе с лабораторией Росрыболовства с участием профильных специалистов в учреждение. Отобраны пробы сточной воды, отобраны пробы воды в Воткинском водохранилище. В настоящее время сотрудниками контрольно-надзорных органов проводится разбор проб, по результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщил Артём Пронин, заместитель пермского природоохранного прокурора.
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