В Перми продолжается акция «Речной марафон»
Так, в рамках акции в долине реки Уинки силами 60 жителей было вывезено около тонны мусора, треть из которого уйдет на переработку. В долине реки Данилихи 68 участников собрали 2,8 тонн мусора, а в долине реки Егошихи эковолонтёры убрали 662 кг мусора.
В «Саду Соловьев» в рамках экологического мероприятия «Чистые игры» волонтёры высадили 50 саженцев шаровидной ивы, которые были подарены Юго-Камским питомником.
Акция «Речной марафон» проходит в Перми в течение всего сентября. К событиям марафона может присоединиться любой желающий, который хочет внести свой вклад в поддержание экологического здоровья своего района и города. 21 сентября запланирована уборка в особо охраняемой природной территории «Утиное болото», 22 сентября пройдёт высадка растений на Ивинской экотропе, а 24 сентября на ручье Красновском состоится субботник, совмещенный с экскурсией на Ивинской экологической тропе.
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