В Перми продолжается акция «Речной марафон». Уже состоялось более 10 экологических мероприятий в долинах малых рек и других природных территориях города. В марафоне приняли участие более 100 человек.Так, в рамках акции в долине реки Уинки силами 60 жителей было вывезено около тонны мусора, треть из которого уйдет на переработку. В долине реки Данилихи 68 участников собрали 2,8 тонн мусора, а в долине реки Егошихи эковолонтёры убрали 662 кг мусора.В «Саду Соловьев» в рамках экологического мероприятия «Чистые игры» волонтёры высадили 50 саженцев шаровидной ивы, которые были подарены Юго-Камским питомником.Акция «Речной марафон» проходит в Перми в течение всего сентября. К событиям марафона может присоединиться любой желающий, который хочет внести свой вклад в поддержание экологического здоровья своего района и города. 21 сентября запланирована уборка в особо охраняемой природной территории «Утиное болото», 22 сентября пройдёт высадка растений на Ивинской экотропе, а 24 сентября на ручье Красновском состоится субботник, совмещенный с экскурсией на Ивинской экологической тропе.