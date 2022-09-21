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В селе Кочево заживо хоронили муху
В селе Кочёво народный ансамбль «Лымдорчача» устраивает семейно-обрядовые посиделки. Особо значимая их часть — обряд похорон мухи. Здесь его реконструировали и практикуют ежегодно от Дня Семена Летопроводца до Покрова дня.
Чтобы муха не улетела, ее кладут в коробок от спичек, а затем и в «гроб» из огурца.
Вера Мелехина, руководитель народного фольклорного ансамбля «Лымдорчача» (Подснежник): "Она не умершая должна быть: она должна на своих крылышках поднять души умерших родителей, которые спустились к нам в Семик, и может быть, которых забыли помянуть или плохо помянули".
На лапте отправляют насекомое в последний путь. Несмотря на то, что выглядит действо абсурдно, похоронная процессия со скорбными причитаниями выходит во двор.
Татьяна Шипицына, участница народного фольклорного ансамбля «Лымдорчача» (Подснежник): "Если нарушить обряд, засмеешься, тогда мух очень много будет и от них не избавиться".
Когда тельце мухи обретает пристанище в земле, начинают поминки. Примечательно, что этот обряд культа предков коми-пермяки еще в средние века охотно переняли у русских переселенцев.
Впрочем, современная обрядовая практика направлена на то, чтобы избавить дом от насекомых.
Провожают муху пышно с национальными блюдами из нового урожая. Здесь и постное меню. Пробуют всё и ломают выпечку, разделяя этим трапезу с почившими родными.
Анна Кучевасова, участница народного фольклорного ансамбля «Лымдорчача» (Подснежник): "В обычаи коми-пермяков входит поминать на третьи сутки, на девять дней, на сорок дней — сорочины. Не приглашали, сами должны были приходить до 40 человек".
На посиделках вспоминают и другие осенние обряды. Например, обряд сохранения тепла, когда шли на помочи конопатить дом паклей и мхом. А после поют песни про урожай.
Так что у участников творческого коллектива, нацеленного на сохранение самобытной культуры, для новых обрядовых реконструкций еще много идей.
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