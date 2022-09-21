Не дождался сноса. В Перми на Компросе обрушился аварийный расселенный дом

← Полиция: все без вести пропавшие дети, объявленные в розыск в этом году, разысканы
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← Полиция: все без вести пропавшие дети, объявленные в розыск в этом году, разысканы
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25.08.2022 в 10:35
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Полиция: все без вести пропавшие дети, объявленные в розыск в этом году, разысканы
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Рубить и сжигать. Когда в Прикамье начнут борьбу с уссурийским полиграфом?
В Пермь доставили ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской
В Прикамье появится реестр мест, где несовершеннолетним будет запрещено появляться без родителей
В Прикамье директор магазина похищала деньги из кассы
Власти ЗАТО Звездный представили губернатору план комплексного развития территории
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате столкновения грузовика и автобуса
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.09.2022
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