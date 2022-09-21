Полиция: все без вести пропавшие дети, объявленные в розыск в этом году, разысканы

За 8 месяцев текущего года в органах внутренних дел Пермского края зарегистрировано 1506 заявлений о розыске несовершеннолетних и малолетних. Из них 1114 ребенка ушли из дома, 392 самовольно покинули специализированные государственные образовательные учреждения. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, все без вести пропавшие дети, объявленные в розыск в 2022 году, разысканы.Как показывает практика, большинство детей находятся в течение дежурных суток или во время проведения первоначальных розыскных мероприятий. С каждым годом количество самовольных уходов детей из домов, спецшкол, приютов и других воспитательных учреждений снижается."Основными причинами побегов несовершеннолетних остаются безнадзорность, недостаточное внимание со стороны взрослых, отсутствие со стороны родителей должной заботы, внимания, асоциальный образ жизни родителей, конфликтные отношения между родителями и детьми, нежелание детей проживать в социальных учреждениях", - сообщили в краевом ГУ МВД. В полиции особо отметили взаимодействие с поисковыми отрядами. Волонтеры распространяют информацию о пропавших в Интернете, средствах массовой информации, расклеивая листовки. Они принимают участие в поисках на местности методом осмотра территории и опроса местных жителей. За восемь месяцев 2022 года добровольцы привлекались к поискам без вести пропавших несовершеннолетних более 100 раз.