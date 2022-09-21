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Полиция: все без вести пропавшие дети, объявленные в розыск в этом году, разысканы
Как показывает практика, большинство детей находятся в течение дежурных суток или во время проведения первоначальных розыскных мероприятий. С каждым годом количество самовольных уходов детей из домов, спецшкол, приютов и других воспитательных учреждений снижается.
"Основными причинами побегов несовершеннолетних остаются безнадзорность, недостаточное внимание со стороны взрослых, отсутствие со стороны родителей должной заботы, внимания, асоциальный образ жизни родителей, конфликтные отношения между родителями и детьми, нежелание детей проживать в социальных учреждениях", - сообщили в краевом ГУ МВД. В полиции особо отметили взаимодействие с поисковыми отрядами. Волонтеры распространяют информацию о пропавших в Интернете, средствах массовой информации, расклеивая листовки. Они принимают участие в поисках на местности методом осмотра территории и опроса местных жителей. За восемь месяцев 2022 года добровольцы привлекались к поискам без вести пропавших несовершеннолетних более 100 раз.
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