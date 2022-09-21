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Центробанк: в Пермском крае продолжает замедляться инфляция
По данным Центробанка, темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в августе снизился относительно предыдущего месяца на 0,86 п.п., до 17,07%. Основные причины –расширение предложения на фоне роста отечественного производства и снятия ограничений на ввоз импортных продуктов, а также укрепление рубля в предыдущие месяцы.
Наибольший вклад в замедление роста цен на продовольственные товары внесла динамика цен на плодоовощную продукцию, цены которой отличаются высокой волатильностью. Рост поставок из-за рубежа, обусловленный смягчением ограничений на ввоз фруктов и овощей, и произошедшее ранее укрепление рубля способствовали замедлению годового роста цен на апельсины и бананы, а также ускорению удешевления винограда.
Увеличение посевных площадей овощей открытого грунта и закладки яблоневых садов, а также хорошие погодные условия в основных регионах-производителях стали причиной более высоких, чем в прошлом году, объемов отечественного урожая. Это привело к замедлению удорожания яблок, помидоров и лука, ускорению годового снижения цен на капусту.
Снижение темпов прироста цен на свинину и молочную продукцию (в том числе сливочное масло) вызвано увеличением объемов их производства. Этому также способствовало замедление роста затрат животноводов благодаря увеличению предложения кормов: выпуск комбикорма внутри страны вырос. Кроме того, Правительством России были введены ограничительные меры на экспорт сои и соевого шрота.
Темп прироста цен на непродовольственные товары в августе 2022 года снизился относительно предыдущего месяца на 1,43 п.п., до 17,17%. Основные причины – охлаждение потребительского спроса, расширение внутреннего предложения отдельных товаров в условиях ограниченного экспорта и налаживание механизмов параллельного импорта.
Замедление роста цен непродовольственных товаров в значительной мере было обусловлено снижением темпа прироста цен на легковые автомобили. Основная причина – значительное охлаждение спроса после всплеска в марте, в том числе по причине ограниченного ассортимента.
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