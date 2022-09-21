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Экологическое ЧП в Краснокамске - авария на коллекторе ЦБК "Кама"
Как сообщает администрация Краснокамска, все это последствия аварии на коллекторе ЦБК "Кама". Директор уверяет, что утечка будет устранена в ближайшее время. О ситуации поставлены в известность все муниципальные и краевые ведомства.
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