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Рубить и сжигать. Когда в Прикамье начнут борьбу с уссурийским полиграфом?
Владимир Глазырин, мастер леса Черняевского участкового лесничества: "Полиграф в первую очередь поражает пихту, потому что у нее самая слабая, незащищенная кора".
На одной средней пихте может одновременно находиться до 40-50 тысяч жуков. Каждая самка откладывает до 50 личинок. Они выживают при экстремально низких температурах, прячась в корневой системе под снегом. Первый признак заражения — дерево начинает краснеть.
По словам специалистов, уссурийский полиграф распространяется с чудовищной скоростью. Если полиграф селится в пихту, то её уже не спасти.
По данным управления Россельхознадзора, территория, поражённая полиграфом, увеличивается. Месяц назад общая площадь составляла чуть более 1700 гектаров, на сегодня установлена новая карантинная зона на площади почти 7 тысяч гектаров в Перми, Пермском районе и Добрянском округе. Весь лес, который вывозится с этих территорий, должен получать дополнительный карантинный или фитосанитарный сертификат.
Наталья Горелышева, заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю: "Необходимо провести досмотр, исследовать на наличие или отсутствие вредителей и получить сертификат".
В администрации Перми говорят, что это могут быть еще не окончательные цифры. Обследования лесов продолжаются. Попутно уже в ближайшем времени планируют начать борьбу с вредителем. Будут вырубать поражённые деревья и сжигать.
Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "В специально отведенных местах, лесничеством такие места определяются, где происходит сжигание порубочных остатков".
Самая главная задача - предотвратить распространение жука. Пока страдают пихты, но как говорят эксперты, на этом полиграф не остановится.
Владимир Глазырин, мастер леса Черняевского участкового лесничества: "Он сначала кушает пихту, потом переходит на ёлку, а потом может перейти на сосну и лиственницу".
Кроме того, людям советуют не ходить рядом с поражёнными деревьями. Они высыхают и могут упасть.
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