В Прикамье директор магазина похищала деньги из кассы

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"Недостача была выявлена в ходе ревизии, после чего представители магазина обратились в полицию. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю
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