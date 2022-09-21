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В Прикамье директор магазина похищала деньги из кассы

В Суксуне 20-летняя местная жительница предстанет перед судом за присвоение денежных средств. Сотрудниками полиции установлено, что девушка, являясь директором магазина электроники и имея свободный доступ к денежным средствам, находящимся в кассе, в период с мая по июнь текущего года систематически похищала наличные. При этом обвиняемая вносила в компьютерную программу большую сумму, чем фактически оставалась в кассе. Таким образом она похитила более 55 тысяч рублей.
"Недостача была выявлена в ходе ревизии, после чего представители магазина обратились в полицию. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю

Опубликовано: 21.09.2022 в 10:40 в рубрике - Вести Пермь

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← Власти ЗАТО Звездный представили губернатору план комплексного развития территории

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