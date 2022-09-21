Власти ЗАТО Звездный представили губернатору план комплексного развития территории

Власти ЗАТО Звездный сегодня успешно защитили перед губернатором план комплексного развития территории. Что там должно измениться вскоре, а что меняется уже сейчас? Вот так пруд в ЗАТО Звездный будет выглядеть уже в ближнем будущем. Приведение в порядок прибрежной зоны входит в комплексный план развития территории.Тамара Юдина, первый заместитель главы администрации ЗАТО Звездный: "Сделать, чтобы это было современно, стильно, комфортно".Рядом с водоёмом уже отремонтировали участок одного из подъездных путей. Помимо дорог, преображаются и общественные пространства. Благоустроены Площадь Победы и Аллея Славы. Подход в развитии всех сфер комплексный. Так, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтировали двор на Школьной, 10. Рядом с ним обновили тротуар до школы, в которой 1 сентября открылся центр образования «Точка роста», где цифровые лаборатории с современным оборудованием позволяют детям углублённо изучать физику, химию и биологию. Кроме этого, ребята занимаются спортом. На территории есть межшкольный стадион, во внеурочное время им пользуются все желающие.У начальных классов тоже есть своя спортивная площадка, однако, не хватает беговой дорожки с прорезиненным покрытием. Её планируют сделать в следующем году.Уделяется внимание и медицине. Капитальный ремонт стационара ведется по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Завершение работ намечено на конец года.Светлана Мальцева, заведующий поликлиникой ЗАТО Звёздный ГБУЗ ПК «Пермская ЦРБ»: "Здесь планируется улучшить условия нахождения пациентов в стационаре".Защита комплексного плана развития ЗАТО Звездный состоялась на системном часе под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Аналогичные документы по поручению главы региона разрабатываются во всех муниципалитетах Прикамья.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В последнее время достаточно много проектов реализовано в части спортивной инфраструктуры, благоустройства, обсуждали ход ремонтных работ больничных объектов, объектов культуры. Тем не менее, есть куда стремиться с точки зрения приведения в нормативное состояние дорожно-уличной сети".По итогу совещания губернатор поддержал представленный план и поручил профильным ведомствам подключиться к работе, в том числе в вопросах развития малого и среднего предпринимательства, поддержки сельхозпроизводителей и увеличения надежности коммунальной инфраструктуры.Александр Швецов, глава администрации ЗАТО Звездный: "Такие защиты позволяют решить вопросы комплексно, мы заявляемся и в региональные, и в федеральные программы, за счет внебюджетных источников мы можем получать средства и получать достойный результат".План развития составлен с учётом пожеланий людей. В ЗАТО Звездный проект строительства зоны отдыха на пруду - выбор самих жителей. Воплощение задуманного начнется уже в следующем году.