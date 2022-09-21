В Прикамье появится реестр мест, где несовершеннолетним будет запрещено появляться без родителей

На заседании краевого правительства обсуждали региональную стратегию по обеспечению комплексной безопасности детей. Одно из первых решений, принятых к действию - создание мест для купания у водоемов. Кроме того, вскоре появится реестр мест, где несовершеннолетним будет запрещено появляться без родителей. Возле них появятся соответствующие знаки.Елена Кравчук, директор департамента социальной политики Администрации губернатора Пермского края: "По поводу наказать – это сейчас есть в законе. Нам не это самое главное. Главное, чтобы ребенок знал. Он видит знак, и он знает, что это то место, куда ему по определению запрещен вход. Об этом должны знать собственники".Еще одной темой стала реконструкция спортивных объектов в Прикамье. Так, сегодня принято решение о дополнительном финансировании ремонта стадиона «Труд» в Кунгуре. Обсудили и поставку новых школьных автобусов в отдаленные территории. В этом году 61 транспортное средство марок ГАЗ, УАЗ и ПАЗ придут на смену старым автобусам. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "За последние три года, по сути, за счет федеральных, и мы добавляем средства регионального бюджета, было закуплено более 200 новых автобусов. Задача, чтобы мы держали парк таковым, чтобы старше 10 лет автобусов у нас не было. В прошлом году было получено 140 автобусов, в этом году получаем более 60 единиц".