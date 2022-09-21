← В Прикамье директор магазина похищала деньги из кассы
В Пермь доставили ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской →
В Прикамье появится реестр мест, где несовершеннолетним будет запрещено появляться без родителей
Еще одной темой стала реконструкция спортивных объектов в Прикамье. Так, сегодня принято решение о дополнительном финансировании ремонта стадиона «Труд» в Кунгуре. Обсудили и поставку новых школьных автобусов в отдаленные территории. В этом году 61 транспортное средство марок ГАЗ, УАЗ и ПАЗ придут на смену старым автобусам. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "За последние три года, по сути, за счет федеральных, и мы добавляем средства регионального бюджета, было закуплено более 200 новых автобусов. Задача, чтобы мы держали парк таковым, чтобы старше 10 лет автобусов у нас не было. В прошлом году было получено 140 автобусов, в этом году получаем более 60 единиц".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье директор магазина похищала деньги из кассы
Власти ЗАТО Звездный представили губернатору план комплексного развития территории
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате столкновения грузовика и автобуса
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.09.2022
Определен авиаперевозчик на прямой маршрут «Пермь-Минск»
Уссурийский полиграф захватил в Прикамье уже более 6 тысяч гектаров леса
Четыре человека госпитализированы. В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием самосвала и автобуса
В Перми будет временно ограничено движение транспорта на улицах Туркина и 6-й Новгородской
Экскурсия на закуску и суп на костре. Во Всеволодо-Вильве состоится «Обед у Пастернака»
В Перми состоится встреча с первым переводчиком «Властелина колец»
Добавить комментарий: