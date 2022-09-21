В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате столкновения грузовика и автобуса

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"По характеру повреждения у всех, предварительно, средней степени тяжести, сочетание сотрясения головного мозга легкой степени и повреждения опорно-двигательного аппарата. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, проведено комплексное обследование, проводится лечение по стандартам, в том числе, готовятся к оперативному лечению", - рассказал Евгений Камкин, первый заместитель министра здравоохранения Пермского края.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.09.2022
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