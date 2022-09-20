«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.09.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
18.08.2022 в 09:46
01.07.2022 в 11:48
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.09.2022
Определен авиаперевозчик на прямой маршрут «Пермь-Минск»
Уссурийский полиграф захватил в Прикамье уже более 6 тысяч гектаров леса
Четыре человека госпитализированы. В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием самосвала и автобуса
В Перми будет временно ограничено движение транспорта на улицах Туркина и 6-й Новгородской
Экскурсия на закуску и суп на костре. Во Всеволодо-Вильве состоится «Обед у Пастернака»
В Перми состоится встреча с первым переводчиком «Властелина колец»
В Прикамье значительно выросла заболеваемость ОРВИ
В Прикамье за сутки выявлено 1023 заболевших коронавирусом
Остановку "Кинотеатр "Кристалл" перенесли, но остановочные павильоны не поставили
В Пермском цирке стартовало шоу "Бурлеск"
Пермяк купил дорогой электросамокат, поменяв на нём ценник на более дешёвый
В Перми КАМАЗ врезался в пассажирский автобус
Жители края могут получить налоговые уведомления в любом отделении «Мои Документы»
Эпидемиологи настоятельно рекомендуют вакцинироваться
Губернатор Пермского края провел личный прием граждан
Старт отопительного сезона. Без непредвиденных обстоятельств не обошлось
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.09.2022
В Перми стартовала прививочная кампания против гриппа
Зоопарк переходит на зимнее время
Гриб солнечной удачи. В Прикамье прошел фестиваль «Ай да рыжик»
Названы адреса первых 4 муниципальных плоскостных парковок
В Перми стартовал международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»
В Перми подвели итоги краевых соревнований «Школа безопасности»
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Определен авиаперевозчик на прямой маршрут «Пермь-Минск»
Уссурийский полиграф захватил в Прикамье уже более 6 тысяч гектаров леса
Четыре человека госпитализированы. В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием самосвала и автобуса
В Перми будет временно ограничено движение транспорта на улицах Туркина и 6-й Новгородской
Экскурсия на закуску и суп на костре. Во Всеволодо-Вильве состоится «Обед у Пастернака»
В Перми состоится встреча с первым переводчиком «Властелина колец»
В Прикамье значительно выросла заболеваемость ОРВИ
В Прикамье за сутки выявлено 1023 заболевших коронавирусом
Остановку "Кинотеатр "Кристалл" перенесли, но остановочные павильоны не поставили
В Пермском цирке стартовало шоу "Бурлеск"
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